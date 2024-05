POL-NOM: Diebstahl von Schmuck

Northeim (ots) - Moringen, Am Stadtpark, Mittwoch, 29.05.2024, 07.50 - 16.10 Uhr MORINGEN (Wol) - Zeugen gesucht. Am Mittwoch von 07.50 Uhr bis 16.10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Eine bisher unbekannte Person befuhr mit einem unbekannten Fahrzeug die Straße "Am Stadtpark" in Richtung Bahnhofstraße in Moringen. Dabei kam es vermutlich zu einem Spiegelklatscher mit einem Skoda. Am Skoda ...

mehr