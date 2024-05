POL-NOM: Verkehrsunfallflucht nach Spiegelklatscher

Northeim (ots) - Northeim OT Sudheim, Bundesstraße 3, Mittwoch, 29.05.2024, 11.55 Uhr SUDHEIM (Wol) - Geschwindigkeit des entgegenkommenden Autos unterschätzt. Am Mittwoch kam es auf der Bundesstraße 3 bei Sudheim zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 22-jähriger Mann aus Gieboldehausen befuhr mit einem Mercedes die B3 aus Northeim in Richtung Sudheim. An der Kreuzung in Richtung Suheim beabsichtigte er nach links in Richtung Ortskern Sudheim ...

