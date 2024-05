Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall beim Abbiegen

Northeim (ots)

Northeim OT Sudheim, Bundesstraße 3, Mittwoch, 29.05.2024, 11.55 Uhr

SUDHEIM (Wol) - Geschwindigkeit des entgegenkommenden Autos unterschätzt.

Am Mittwoch kam es auf der Bundesstraße 3 bei Sudheim zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Ein 22-jähriger Mann aus Gieboldehausen befuhr mit einem Mercedes die B3 aus Northeim in Richtung Sudheim. An der Kreuzung in Richtung Suheim beabsichtigte er nach links in Richtung Ortskern Sudheim abzubiegen. Dabei unterschätzte er die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden VW eines 61-jährigen Einbeckers, wodurch es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Der Einbecker verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell