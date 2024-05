POL-NOM: E-Bike gestohlen

Northeim (ots) - Northeim, Graf-Otto-Straße, Mittwoch, 29.05.2024, 13.10 Uhr NORTHEIM (Wol) - Eine Getränkedose bezahlt - andere Ware in Rucksack gesteckt. Am Mittwoch gegen 13.10 Uhr wurde die Polizei Northeim über einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Graf-Otto-Straße in Northeim informiert. Ein 39-jähriger Northeimer steckte zwei Packungen Nüsse und eine Packung Tee im Wert von unter 6 Euro in seinen Rucksack. An der Kasse bezahlte er nur eine ...

