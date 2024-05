Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nüsse und Tee geklaut

Northeim (ots)

Northeim, Graf-Otto-Straße, Mittwoch, 29.05.2024, 13.10 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Eine Getränkedose bezahlt - andere Ware in Rucksack gesteckt.

Am Mittwoch gegen 13.10 Uhr wurde die Polizei Northeim über einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Graf-Otto-Straße in Northeim informiert.

Ein 39-jähriger Northeimer steckte zwei Packungen Nüsse und eine Packung Tee im Wert von unter 6 Euro in seinen Rucksack. An der Kasse bezahlte er nur eine Getränkedose und wurde danach von einem Mitarbeiter angesprochen. Der Northeimer gab die Tat zu und erhielt neben einer Strafanzeige ein Hausverbot.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell