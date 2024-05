POL-NOM: Dieseldiebstahl aus Lkw - Zeugen gesucht

Northeim (ots) - Northeim, Göttinger Straße, Mittwoch, 29.05.2024, 19.45 Uhr NORTHEIM (Wol) - Kunden halten Mann fest. Am Mittwoch gegen 19.45 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittel-Discounter in der Göttinger Straße in Northeim. Ein 22-jähriger Göttinger entnahm Süßigkeiten im Wert von über 3 Euro und wurde, nachdem er den Kassenbereich passiert hatte, von einer Mitarbeiterin angesprochen. Der ...

mehr