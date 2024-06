Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Fiesta vom Hof gestohlen + Citroen gestreift

Dillenburg (ots)

Greifenstein-Beilstein: Fiesta vom Hof gestohlen

Auf einen etwa 19 Jahre alten Ford hatten es Diebe gestern (05.06.2024) abgesehen und stahlen zwischen 07:00 Uhr und 18:30 Uhr den weißen Fiesta von einem Hof in der Straße "Zur Schmalburg". Vermutlich starteten die Unbekannten den Pkw mit dem Originalschlüssel, der sich offenbar in dem abgemeldeten und unverschlossenen Fiesta befand. Der Schaden wird mit 1.500 Euro beziffert. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Herborner Polizei unter der Telefonnummer 02772/ 47050 in Verbindung zu setzen.

Herborn- Citroen gestreift

Gestern Nachmittag (05.06.2024), um 14:30 Uhr, stellte der Besitzer eines Citroens seinen weißen Berlingo am rechten Fahrbahnrand der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Hauptstraße ab. Als er 15 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an seinem Citroen. Offensichtlich war in diesem Zeitraum ein Unbekannter gegen den Berlingo gefahren und hatte den Schaden am linken Außenspiegel und vorderen Kotflügel hinterlassen. Die Polizei beziffert den Schaden mit 500 Euro. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Herborn unter der Telefonnummer 02772/ 47050.

