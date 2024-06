Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Geldbörse geklaut + Vandalen am Werk + BMW zerkratzt

Dillenburg (ots)

Haiger: Geldbörse geklaut

Zwischen Montagabend (03.06.2024), 23:00 Uhr und Dienstagmorgen (04.06.2024), 06:00 Uhr stahlen Unbekannte eine Geldbörse aus einem Ford in der Unteren Petersbach. In dieser befanden sich mehrere Karten, wie beispielsweise Bankkarten und der Führerschein. Die Polizei beziffert den Schaden mit 200 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Dillenburger Polizei unter der Telefonnummer 02771/9070 in Verbindung zu setzen.

Mittenaar-Bicken: Vandalen am Werk

Unbekannte drangen auf einen Lagerplatz in der Kreuzweide ein und beschädigten Scheiben der dortigen Halle. Zwischen 11:00 Uhr am Freitag (31.05.2024) und 08:00 Uhr am Mittwoch (05.06.2024) betraten die Vandalen das Grundstück und drückten den Zaun, welcher das Gelände umschließt, nach außen. Weiterhin zerstörten sie mehrere Fensterscheiben der dortigen Lagerhalle durch Steinwürfe. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Die Polizei Herborn hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02772/ 47050.

Wetzlar- BMW zerkratzt

Am Sonntag (02.06.2024) beschädigten Unbekannte einen in der Konrad-Adenauer-Promenade abgestellten BMW. Zwischen 11:30 Uhr und 11:55 Uhr verschrammten sie die linke hintere Tür des schwarzen X1. Der Schaden beläuft sich auf 250 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/918-110.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

