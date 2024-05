Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Versuchter Einbruch in Lagerhalle + Unfallflucht an Ulmbachtalsperre + Diebe brechen Baucontainer auf +

Dillenburg (ots)

Driedorf: Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Kurz nach 02:00 Uhr versuchten Einbrecher am Freitag (31.05.2024) gewaltsam die Notausgangstür einer Lagerhalle auf einem Firmengelände in der Straße "Schneiderstriesch" in Driedorf von außen zu öffnen. Den Tätern gelang es jedoch nicht, in die Lagerhalle einzudringen. Zuvor schlugen sie bereits die Alarmanlage von der Hauswand eines Verwaltungsgebäudes. Hinweise nimmt die Polizeistation Herborn telefonisch unter 02772 41050 entgegen.

Greifenstein: Unfallflucht an Ulmbachtalsperre

Am Donnerstag (30.05.2024) kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Ulmbachtalsperre. Gegen 10:15 Uhr fuhr ein weißer Pkw mit lettischem Kennzeichen, vermutlich ein Opel Zafira, beim Ausparken rückwärts gegen einen geparkten schwarzen Kia Sportage. Der weiße Pkw beschädigte den Kia im Bereich der vorderen Stoßstange und des linken Abblendlichtes. Außerdem stieß er den Kia zurück, sodass die Alarmanlage des Kia auslöste. Anschließend fuhr das weiße Fahrzeug in Richtung Holzhausen davon. Der Sachschaden wird auf 3.000 EUR beziffert. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall an der Ulmbachtalsperre beobachtet? Wer kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben? Wem ist ein weißer Opel Zafira mit lettischem Kennzeichen aufgefallen, der zudem Unfallschäden aufweist? Hinweisgeber können sich bei der Polizeistation Herborn unter Tel.: 02772 41050 melden.

Haiger: Diebe brechen Baucontainer auf

Gegen 00:50 Uhr brachen am Sonntag (26.05.2024) Unbekannte einen Baucontainer in der Burgstraße in Haiger auf. Die Diebe erbeuteten ein Fallgewichtsgerät samt Zubehör im Wert von circa 8.700 EUR. Zeugen, die die Täter oder verdächtige Fahrzeuge beobachteten, werden gebeten sich an die Polizei in Dillenburg zu wenden (Tel.: 02771 9070).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

