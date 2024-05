POL-LDK: + Mit Promille aufgefahren + Im Herkules-Parkhaus ausgeraucht - Polizei sucht Zeugen + Zu zweit auf E-Scooter verunglückt +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Auffahrunfall entlarvt Promillefahrer -

0,72 Promille brachte der Alkoholtest eines Unfallfahrers gestern Abend in der Kasseler Straße zutage. Der 37-Jährige hatte an einer Ampel den vor ihm wartenden Pkw übersehen und war mit seinem Opel in das Heck des Opels geprallt. Weder der in Haiger lebende Unfallfahrer, noch sein 61-jähriger Unfallgegner aus Dillenburg wurden verletzt. Die Blechschäden an beiden Opel summieren sich auf rund 4.000 Euro. Der Haigerer musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen - zudem zogen die Polizisten seinen Führerschein ein. Den Unfallfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Wetzlar: Raub im Herkules-Parkhaus / Polizei sucht Zeugen -

Am Samstagabend überfielen zwei Unbekannte im Parkhaus des Herkules Centers einen 13-Jährigen. Das Opfer suchte mit einem Bekannten gegen 19.10 Uhr eine Parkebene auf. Dort hielt sich bereits eine Gruppe von drei Jungen und Mädchen auf. Zwei Jugendliche aus dieser Gruppe sprachen das Opfer und seinen Bekannten an und forderten diese auf, die Parkebene zu verlassen. Plötzlich forderten die Unbekannten von dem 13-Jährigen, dass dieser seine Taschen leeren sollte und nahmen ihn in den "Schwitzkasten". Zudem schlug ihm einer der Täter mehrfach mit der Faust gegen den Kopf. Das Opfer händigte den beiden Angreifern eine E-Zigaretten im Wert von 10 Euro aus, worauf die beiden Täter das Parkhaus verließen. Beide Räuber hatten dunklen Teint und waren zwischen 14 und 16 Jahre alt. Einer war zwischen 175 und 180 cm groß, sein Komplize deutlich kleiner. Der Haupttäter hatte dunkle lockige Haare und trug einen Haarreif. Weitere Angaben zu dem Duo kann der 13-Jährige nicht machen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem sind die beiden Räuber am Samstagabend, nach 19.10 Uhr im Bereich des Parkhauses, des Herkules-Centers oder der Bahnhofstraße aufgefallen? Wer kann sonst Angaben zu deren Identität machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes: Zusammenstoß mit E-Scooter -

Mit leichten Verletzungen überstanden zwei jugendliche E-Scooter-Fahrer gestern Nachmittag einen Zusammenstoß mit einem Passat. Die beiden Wetzlarer fuhren gegen 13.40 Uhr in Höhe der August-Bebel-Schule zu zweit auf dem Scooter und wollten auf die Dammstraße einbiegen. Hierbei achtete der 13-jährige Fahrer des Gefährts nicht auf einen dort fahrenden Passat und nahm der 45-jährigen Fahrerin die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge prallten zusammen, worauf die Jugendlichen zu Boden stürzten. Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm die Erstversorgung. Die im Waldsolms lebende Passatfahrerin blieb unverletzt. Angaben zu den Schäden können momentan noch nicht gemacht werden.

