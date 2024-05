Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Nazisymbole an Brückenpfeiler gesprüht + Dacia-Fahrerin gesucht + Beleidigende Parole gesprüht + Verfolgung im Kanu + Radsätze und Bremsen gestohlen + Bikes geklaut + Plakate beschädigt + ...

Dillenburg (ots)

--

Dillenburg - A 45: SS Rune und Hakenkreuze geschmiert -

An den Pfeilern einer Brücke über die Autobahn 45 bei Dillenburg sowie auf dem Weg zum Erholungsgebiet "Tal Tempe" ließen Unbekannte rechtsradikale Symbole zurück. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer, die die Sauerlandlinie von Dillenburg in Richtung Herborn befuhren, meldeten gestern Nachmittag die Nazisymbole. Die Unbekannten hatten mit roter Farbe an einem der Pfeiler ein Hakenkreuz und an dem gegenüberliegenden Pfeiler ein weiteres Hakenkreuz und eine SS-Rune aufgesprüht. Zudem sprühten die Täter auf dem Weg zum "Tal Tempe" ein drittes Hakenkreuz auf die Fahrbahn und ein viertes auf eine Warnbake. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie Sachbeschädigung und sucht Zeugen: Wer hat die Täter beim Aufbringen der Nazi-Symbole beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Im Kreisverkehr Biker übersehen - Polizei sucht Dacia-Fahrerin -

Am 14.05.2024 (Dienstag) prallte im Kreisverkehr des Nordportals des Schlossbergtunnels ein Pkw mit einem Motorrad zusammen. Die Polizei bittet die an dem Unfall beteiligte Fahrerin eines grauen Dacias sich zu melden. Die Gesuchte fuhr gegen 07.45 Uhr auf der Frankfurter Straße in Richtung des Tunnels. Als sie in den Kreisverkehr einfuhr übersah sie den Motorradfahrer, der aus dem Tunnel kommend bereits im Kreisel unterwegs war. Der Motorradfahrer prallte in den Dacia und stürzte zu Boden. Biker und die Dacia-Fahrerin sprachen kurz miteinander und fuhren anschließend von der Unfallstelle davon. Später setzten bei dem 18-jährigen Motorradfahrer Schmerzen ein und er trug letztlich durch den Unfall eine Verletzung am Fuß davon. Nach seinen Angaben war die Fahrerin etwa 40 Jahre alt, weitere Angaben kann er zu ihr nicht machen. Sie fuhr einen grauen Dacia mit DIL-Zulassung. Die Dillenburger Polizei bittet die Fahrerin sich unter Tel.: (02771) 9070 zu melden.

Herborn: Parole auf Brücke gesprüht -

Eine beleidigende Parole ließen Unbekannte Mitte Mai auf dem Belag der Dillbrücke zwischen Schießplatz und Festplatz zurück. In der Zeit vom 12.05.2024 (Sonntag), gegen 21.00 Uhr bis zum 13.05.2024 (Montag), gegen 07.30 Uhr sprühten die Täter großflächig mit schwarzer Sprühfarbe eine beleidigende Parole auf den Belag. Angaben zu den Sachschäden können momentan noch nicht gemacht werden. Hinweise zu den Urhebern nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Herborn: Raddiebe schlagen zu -

Ein Autohaus in der Burger Landstraße rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Diebe. Die Täter machten sich auf dem Gelände an sieben Audis zu schaffen und montierten die kompletten Radsätze ab. Zudem bauten sie an drei Autos die Vorderbremsen aus. Angaben zum Wert der Beute oder zu den Schäden an den Fahrzeugen können noch nicht gemacht werden. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ihre Beute mit einem Transporter oder Anhänger in Sicherheit brachten. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Diebe zwischen Freitagabend, gegen 18.00 Uhr und Montagfrüh, gegen 05.50 Uhr auf dem Gelände des Autohauses beobachtet? Wem sind dort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Greifenstein-Allendorf: Aus Garage bedient -

Mit drei Mountainbikes im Gesamtwert von rund 5.500 Euro suchten Diebe im Dammweg das Weite. Zwischen Donnerstagabend, gegen 22.00 Uhr und Freitagmorgen, gegen 10.00 Uhr brachen die Täte die Zugangstür zu einer Garage auf und griffen sich ein schwarz-graues Mountainbike der Marke "Canyon", ein schwarz-rotes Mountainbike der Marke "Trek" sowie ein silberfarbenes vom Hersteller "Cube". Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der drei Fahrräder nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Ehringshausen-Katzenfurt: E-Bike aus Schuppen geklaut -

Auf etwa 5.500 Euro beziffert der Besitzer den Wert seines Pedelecs, das Unbekannte in der Bergstraße aus einem Gartenhaus mitgehen ließen. Die Diebe betraten die Hütte und machten sich mit einem blauen Pedelec der Marke "KTM" aus dem Staub. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Bikes nimmt die Polizei Herborn unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Lahnau-Dorlar: Kanu geklaut - Dieb gefasst -

Der dreiste Diebstahl eines Kanus löste gestern Nachmittag einen Polizeieinsatz aus. Ausflügler hatten sich den Kanadier für eine Lahntour am Sonntag gemietet. Gegen 13.25 Uhr legte sie eine Pause in Dorlar ein, machten das Kanu an der Anlegestelle fest und stärkten sich an einem Imbiss. Zwei Männer nutzten dies aus, setzten sich in den Kanadier und paddelten lahnabwärts in Richtung Wetzlar davon. Zeugen beobachteten den Diebstahl und nahmen mit ihrem eigenen Kanu die Verfolgung auf. Nach lediglich 200 Meter gaben die Diebe auf, landeten den Kanadier linksseitig an und flohen zu Fuß in Richtung B49 und den dortigen Bahngleisen. Eine Streife der Wetzlarer Polizei entdeckte die beiden Männer auf den Gleisen und ließ daraufhin über die Bundespolizei die Strecke zwischen Dutenhofen und Wetzlar sperren. In einem Gebüsch nahmen Polizisten wenig später einen der Täter fest, seinem Komplizen gelang die Flucht. Die Sperrung der Bahnstrecke dauerte etwa 20 Minuten. Den 22-jährigen Solmser erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls. Die Ermittlungen zu den Personalien seines Komplizen dauern derzeit noch an.

Lahnau-Dorlar: Wahlplakate abgerissen -

In der Atzbacher Straße rissen Unbekannte drei Wahlplakate der AfD von Laternenmasten. Am Samstag, gegen 14.45 Uhr stellte eine Streife der Wetzlarer Polizei die Beschädigungen fest. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler des Wetzlarer Staatsschutzes unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar-Münchholzhausen: In Fitnessstudio eingestiegen -

Auf Beute aus einem Fitnessstudio hatten es Diebe in der Sudetenstraße abgesehen. In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen die Diebe gewaltsam in das Gebäude ein und suchten nach Wertsachen. Hierbei brachen sie auch die Tür zu einem Büro auf. Angaben zur Beute sind derzeit noch nicht möglich. Ebenso können die Aufbruchschäden noch nicht beziffert werden. Zeugen, die die Einbrecher zwischen 20.00 Uhr und 08.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell