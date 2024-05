Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Audi beschädigt + Aufkleber auf Wahlplakat geklebt + Auto in Garage aufgebrochen + BMW angefahren

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Audi beschädigt

In der Neustadt randalierte am Donnerstagabend (23.5.) ein Mann und beschädigte dabei geparkten Audi. Zeugen verständigten die Polizei, die den Mann gegen 23.30 Uhr noch vor Ort festnehmen konnte. Es stellte sich heraus, dass der 30-Jährige nicht unerheblich alkoholisiert war. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Zudem führte der Festgenommene ein Messer, eine Brechstange und einen Armbrustbolzen mit. Der Mann musste letztlich mit zur Wache und die Nacht über in der Gewahrsamszelle ausnüchtern. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 30-Jährigen ein.

Die Ermittler suchen weitere Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180.

Sinn: Aufkleber auf Wahlplakat geklebt

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Volksverhetzung ermittelt nun die Herborner Polizei. Zeugen meldeten einen Aufkleber auf einem Wahlplakat der ÖDP in der Ortsdurchfahrt von Sinn-Edingen. Der Aufkleber hat einen fremdenfeindlichen Inhalt. Das Plakat wurde durch das Aufkleben beschädigt. Die Beamten entfernten den Aufkleber und stellten ihn sicher. Das Plakat wurde irgendwann zwischen Sonntag (19.5.) und Dienstag beklebt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Herborn unter der Telefonnummer 02772-47050.

Wetzlar: Auto in Garage aufgebrochen

In der Straße Langer Morgen in Dutenhofen brach ein Unbekannter die Seitenscheibe eines in einer Garage stehenden Opels auf. Der Autoaufbrecher erbeutete bei seiner Tat zwischen Mittwoch (22.5.), 20 Uhr und Donnerstag, 9.30 Uhr u.a. Dokumente und eine Bankkarte aus dem Auto. Er entkam unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180.

Leun: BMW angefahren

In der Untere Bachstraße parkte ein BMW-Fahrer am Samstag (18.5.) gegen 13.15 Uhr am Fahrbahnrand. Als er am nächsten Tag gegen 9.15 Uhr zu seinem schwarzen Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen Unfallschaden auf der Fahrerseite feststellen. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180.

Pierre Gath, Pressesprecher

