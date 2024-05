Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: In Firma eingestiegen + Radfahrerin bei Unfallflucht verletzt + Unter Drogen zur Polizei gefahren + weitere Unfallfluchten

Gießen (ots)

Sinn: In Firma eingestiegen

In Fleisbach hebelte ein Unbekannter ein Fenster an einem Firmengebäude in der Straße Zur Dornheck auf. So gelangte er in die Büroräume und durchsuchte diese. Im Außenbereich schlug er noch eine Scheibe eines LKWs ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen nahm der Einbrecher bei seiner Tat nichts mit und flüchtete unerkannt. Der Einbruch wurde am Mittwochmorgen (22.5.) bemerkt, wann genau der Einbrecher zuschlug, ist noch unklar.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Herborn unter der Telefonnummer 02772-47050 entgegen.

Haiger: Radfahrerin bei Unfallflucht verletzt

Eine Frau aus Haiger fuhr am Mittwoch (15.5.) gegen 19.30 Uhr auf ihrem Fahrrad die Horstraße entlang. Sie fuhr gerade in Richtung einer Spedition, als sie den Angaben zufolge von einem LKW mit äußerst geringem Abstand überholt wurde. Dadurch kam die 26-Jährige zu Fall, sie erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Der unbekannte Fahrer des LKWs fuhr einfach weiter, statt sich um den Unfall und die Frau zu kümmern. Der LKW, bei dem es sich um einen Sattelzug mit weißem Führerhaus und weißem Auflieger handeln soll, fuhr danach auf das Gelände der Spedition. Die Radfahrerin musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zum weißen Sattelzug und dessen unbekanntem Fahrer machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Dillenburg unter der Telefonnummer 02771-9070 entgegen.

Wetzlar: Unter Drogen zur Polizei gefahren

Am Mittwochabend (22.5.) fuhr ein Mann mit seinem Auto bei der Polizeistation Wetzlar vor und wollte einen Beamten sprechen. Der Bitte kamen die Beamten selbstverständlich nach. Im Verlauf des Gesprächs kam ihnen allerdings schnell der Verdacht auf, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein letztlich durchgeführter Vortest erhärtete diesen Verdacht, er reagierte positiv auf Amphetamin. Eine Blutentnahme und ein Strafverfahren waren die Folge.

Der 36-Jährige durfte nicht mehr selbst nach Hause fahren und wurde von der Wache abgeholt.

Wetzlar: Zeuge nach Unfallflucht vor Apotheke gesucht

Am Donnerstag (16.5.) kam es vor einer Apotheke in der Volpertshäuser Straße zu einer Unfallflucht. Gegen 17.20 Uhr fuhr ein Unbekannter gegen einen geparkten VW. Der blaue Polo wurde dabei beschädigt, der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Der Unfall wurde von einem namentlich nicht bekannten Zeugen beobachtet, der auch mit einem Mitarbeiter der Apotheke sprach. Einen Namen oder seine Erreichbarkeit hinterließ der Zeuge jedoch nicht. Die Unfallfluchtermittler der Polizei bitten Zeugen, insbesondere den Mann, der sich in der Apotheke als Unfallzeuge vorstellte, sich bei der Polizeistation Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 zu melden.

Ehringshausen: Weißer Transporter gesucht

Gegen 18.10 Uhr stieß am Samstag (18.5.) Zeugenangaben zufolge ein weißer Transporter am Bahnhof in Ehringshausen gegen ein dort geparktes Fahrzeug. Der Transporter der Marke Ford mit FB-Kennzeichen soll anschließend einfach davongefahren sein, ohne sich um den Schaden am roten Toyota Yaris zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum gesuchten, weißen Ford-Transporter mit Friedberger Kennzeichen geben? Wer kann Angaben zu dessen Fahrer machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Herborn unter der Telefonnummer 02772-47050 entgegen.

Haiger: Zaun angefahren

Zwischen Montag (20.5.), 9.30 Uhr und Dienstag, 7.50 Uhr fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen Zaun im Hickenweg. Dabei entstand ein Schaden von etwa 800 Euro. Statt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach davon.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an Polizei in Dillenburg unter der Telefonnummer 02771-9070.

Pierre Gath, Pressesprecher

