POL-LDK: + E-Bikes in Herborn erbeutet + Motorradfahrer nach Unfall schwerverletzt + Audi auf Wanderparkplatz aufgebrochen + Einbrecher scheitern + Ford beschädigt +

Herborn: Einbrecher schlagen an Fahrradgeschäft zu -

Ein Fahrradgeschäft in der Austraße rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Diebe. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schnitten die Täter auf der Rückseite des Betriebes einen Zaun auf und knackten Anschließend die Schlösser zweier Container. Hieraus ließen die Diebe eine bisher nicht bekannte Menge an E-Bikes mitgehen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter ihre Beute mit einem Transporter oder einem Anhänger in Sicherheit brachten. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher zwischen 21.00 Uhr und 08.30 Uhr im Bereich des Fahrradgeschäfts beobachtet? Wem sind dort zur genannten Zeit Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonst Angaben zum Verbleib der Fahrräder machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Bischoffen - Niederweidbach: Motorradfahrer schwer verletzt -

Ein Rettungshubschrauber flog am Pfingstmontag einen schwer verletzten Motorradfahrer in eine Gießener Klinik. Der 62-jährige Biker war gegen 16.00 Uhr auf der Bundesstraße 255 von Bischoffen in Richtung Zollbuche unterwegs. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass er den Abbiegevorgang eines vorausfahrenden Suzuki-Pkw falsch einschätzte und zum Überholen ansetzte. Hierbei prallte der in Kassel lebende Motorradfahrer mit seiner Maschine in den Suzuki und stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarztteam übernahmen die Erstversorgung. Letztlich flog ihn ein Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Gießener Klinik. Der 43-jährige Suzukifahrer aus Ehringshausen blieb unverletzt. Die Schäden an beiden Fahrzeugen summieren sich auf rund 6.000 Euro.

Sinn-Fleisbach: Audi durchwühlt -

Nachdem Unbekannte am Kniebrecher, auf einem Parkplatz an der Landstraße in Richtung Fleisbach, einen SUV aufbrachen, bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Der schwarze Audi Q3 stand am Samstag, zwischen 16.45 Uhr und 18.14 Uhr auf dem Waldparkplatz. Die Täter schlugen mit einem Stein eine Scheibe der Beifahrerseite ein und suchten im Inneren nach Beute. Ihnen fiel eine Sonnenbrille der Marke RayBan im Wert von rund 140 Euro in die Hände. Die Reparatur der Einbruchschäden wird mindestens 600 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Einbrecher scheitern an Kita-Tür -

Auf Beute aus dem Kindergarten am Dom hatten es Diebe in der Kornblumengasse abgesehen. Die Diebe hebelten an einer Seitentür, schafften es aber nicht diese gewaltsam zu öffnen. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Solms-Oberbiel: An Heckklappe vergriffen -

Rund 400 Euro wird die Reparatur eines Ford kosten, nachdem unbekannte Vandalen sich an dem Wagen vergriffen hatten. Der blaue Ford parkte zwischen Samstagabend, gegen 18.00 Uhr und Sonntagmittag, gegen 12.15 Uhr in der Robert-Kling-Straße, in Höhe der Hausnummer 17. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in die Heckklappe und ließen eine Delle im Blech zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

