Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: E-Bike geklaut + versuchter Einbruch + Unfallfluchten in Mittenaar, Dillenburg und Haiger

Dillenburg (ots)

Aßlar- E-Bike geklaut

Zwischen 13:50 Uhr und 21:35 Uhr stahlen Unbekannte gestern (15.05.2024) ein 5.500 Euro teures E-Bike. Das grüne Mountainbike war mit einem Schloss am Ortsschild in der Berliner Straße angebunden. Die Diebe knackten das Faltschloss, schnappten sich das grüne E-Quest.Race vom Hersteller LeeCougan und flüchteten. Hinweise zu den Dieben und zum Verbleib des Fahrrads erbittet die Polizeistation Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/918-0.

Driedorf - versuchter Einbruch

In der vergangenen Nacht versuchten Unbekannte, um 02:40 Uhr, die Tür zu einer Lagerhallte in der Straße "Schneiderstriesch" aufzubrechen. Als der Alarm auslöste, ließen die Diebe von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02772/ 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Unfallfluchten in Mittenaar, Dillenburg und Haiger:

Mittenaar:

Am 09.05.2024, zwischen 09:00 Uhr und 15:50 Uhr fuhr ein Unbekannter gegen den Zaun eines Grundstücks in der Wörbelbergstraße Ecke Fleckenbühler Weg. Ohne sich um den 500 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn, Telefonnummer 02772/ 47050.

Dillenburg:

In Höhe des Tedi-Marktes in der Herwigstraße touchierte ein unbekannter Unfallfahrer offenbar beim Ausparkten aus einer gegenüberliegenden Parktasche die hintere linke Stoßstange eines geparkten silbernen Honda Civic. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Dillenburg, unter der Telefonnummer 02771/9070.

Dillenburg:

Rund 3.500 Euro wird die Reparatur an einem BMW kosten, den ein Unbekannter hinterließ. Am Samstag (11.05.2024), zwischen 09:00 Uhr und 09:15 Uhr stand der schwarze 1-er auf dem Rewe-Parkplatz in der Hirschwiese. In diesem Zeitraum streifte der Unfallfahrer den BMW offenbar beim Ein- oder Ausparken an der rechten Fahrzeugseite. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg, Telefonnummer 02771/9070.

Haiger:

Vermutlich beim Einparken auf dem Kundenparkplatz des Edeka-Markes touchierte ein Unfallfahrer mit der rechten vorderen Seite seines älteren Kleinwagens mit Fließheck die hintere linke Seite eines schwarzen 1-er BMW. Er hinterließ einen 500 Euro teuren Schaden. Zeugen, die den Unfall am Dienstag (14:05.2024) zwischen 12:05 Uhr und 12:15 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer 02771/9070 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell