POL-LDK: + Polizisten und Rettungskräfte in Wetzlar bespuckt + Exhibitionist belästigt Frau am Dutenhofener See + Mit Zwille auf Fiat geschossen +

Wetzlar: Polizisten und Rettungskräfte bespuckt -

Wetzlarer Polizisten und Rettungskräfte wurden gestern Opfer von Spuckattacken. Um die Mittagszeit waren ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung in Höhe des Taxistandes wegen eines medizinischen Notfalls einer 33-jährigen Frau im Einsatz. Als ihr eröffnet wurde, dass sie zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus transportiert werden sollte, zeigte sie sich zunehmend aggressiv gegenüber ihren Helfern. Diese riefen die Polizei zu Hilfe. Während sie auf der Trage liegend in den Rettungswagen geschoben wurde, spuckte sie in Richtung eines Rettungssanitäters und eines Polizisten und traf diese. Am Abend, gegen 19.15 Uhr, warf ein 42-Jähriger auf dem Bahnhofsvorplatz eine leere Bierdose auf die Straße. Eine Streife beobachteten dies und sprach den alkoholisierten Mann an. Auch der zeigte sich sehr aggressiv gegenüber den beiden Polizisten - worauf diese einen Platzverweis aussprachen. Dem kam er nicht nach und spuckte in Richtung der beiden Kollegen. Der Speichel traf die Polizisten im Gesicht und in den Haaren. Dem in Ehringshausen lebenden Angreifer zogen sie eine Spuckhaube über und nüchterten ihn im Gewahrsam der Polizeistation aus. Die 33-Jährige und den 42-Jährigen erwarten Strafanzeigen wegen des Verdachts der Bedrohung und Körperverletzung.

Wetzlar-Dutenhofen: Exhibitionist belästigt Frau -

Am Dutenhofener Bade- und Anglersee entblößte sich gestern Mittag ein Exhibitionist. Die Wetzlarer Polizei bittet um Mithilfe. Gegen 12.30 Uhr ging eine 24-jährige Frau dort schwimmen. Während sie im Wasser schwamm, erschien der Unbekannte auf der Wiese, entkleidete sich und onanierte. Anschließend zog sich der Mann wieder an und lief schnell auf dem Radweg in Richtung Wetzlar davon. Der Unbekannte hat einen hellen Teint, war ca. 50 Jahre alt und hatte wenig bis keine Haare. Er trug eine schwarze kurze Hose, ein schwarzes T-Shirt und weiße Sneaker. Die Polizei ermittelt wegen exhibitionistischer Handlungen und sucht Zeugen: Wer hat den Mann gestern gegen 12.30 Uhr am Dutenhofener See noch beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Nauborn: Mit Zwille auf Fiat geschossen -

Vermutlich mit einem über eine Zwille verschossenen Stein beschädigte ein Unbekannter in der Theubirgstraße einen schwarzen Fiat Punto. Der Kleinwagen parkte am Sonntagabend, gegen 20.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 6, als dieser ins Visier des Täters geriet. Die Reparatur des Schadens wird mindestens 500 Euro kosten. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Stein gegen 20.45 Uhr von dem angrenzenden Aussichtspunkt abgeschossen wurde. Zeugen, die den Schützen beobachteten oder die sonst Angaben zu Personen am Sonntagabend im Bereich der Theubirgstraße machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

