Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Gießen/Heuchelheim/Lahnau: BMW flüchtet vor Polizeistreife - Zeugen gesucht

Gießen (ots)

Einer Streife der Polizeistation Gießen Süd fiel am Sonntagabend (12.5.) ein BMW auf, der Heuchelheimer Straße (in Gießen) fuhr. Der schwarze 1er bog vor dem Streifenwagen gegen 23.15 Uhr über eine Rotlicht zeigende Ampel nach links in die Gießener Straße in Heuchelheim ab. Dabei geriet das Fahrzeug in den Gegenverkehr. Die Beamten schalteten Blaulicht und "Stopp Polizei" an ihrem Streifenwagen ein, um den Fahrer anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen.

Die Anhaltezeichen wurden jedoch ignoriert. Stattdessen beschleunigte der BMW, überfuhr mehrfach die Mittellinie und geriet so auf die Gegenfahrbahn. Die Streife verfolgte den nun flüchtenden BMW durch Heuchelheim über die Gießener Straße in Richtung der Marktstraße / Ortsausgang. Dort fuhr der BMW über die Landesstraße 3020 nach Lahnau-Atzbach. In Atzbach angekommen bremste der BMW in einer Rechtskurve stark ab. Auf dem Gehweg standen Personen, die die Verfolgungsfahrt bemerkten. Sie sprangen zur Seite, ob sie konkret gefährdet wurden, ist noch unklar.

Die Flucht ging weiter durch Atzbach in die Kinzenbacher Straße. Der Streifenwagen fuhr zu diesem Zeitpunkt etwa 120 km/h, der BMW mutmaßlich noch schneller. In Abwägung der erheblichen Gefahren für Dritte wurde die Verfolgung durch die Streife an dieser Stelle abgebrochen. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte der BMW, an dem sich HG-Kennzeichen befanden, nicht mehr aufgefunden werden. Im Rahmen der Verfolgung überholte der unbekannte Fahrer vermutlich mehrfach Fahrzeuge, u.a. einen Rollerfahrer. Hinweise zur Identität des unbekannten Fahrers (oder der unbekannten Fahrerin) liegen bislang nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat die Verfolgungsfahrt beobachtet? Wer wurde durch den schwarzen 1er BMW gefährdet? Wer kann Hinweise auf den Fahrer / die Fahrerin des BMWs geben?

Zeugen richten sich mit ihren Hinweisen bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell