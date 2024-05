Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Verkehrsdienst erwischt Gurtmuttel, Handynutzer und einen Raser + Fluchten in Haiger und Ehringshausen + Diebe auf Greifenthaler Friedhof + Promillefahrer erwischt +

Dillenburg (ots)

Haiger und Bischoffen: Verkehrsdienst prüft Regeltreue -

Unterstützt von Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei nahmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill am Dienstag Schnellfahrer und Gurtmuffel ins Visier. An einer Kontrollstelle in Haiger erwischen die Ordnungshüter 21 Gurtmuffel, für die ein Verwarnungsgeld in Höhe von jeweils 30 Euro fällig wurde. Fünf Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer benutzten während der Fahrt ihr Handy. Für diesen Verstoß sieht der Bußgeldkatalog ein Bußgeld von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg vor. Auf der Bundesstraße 255, zwischen den Bischoffener Ortsteilen Nieder- und Oberweidbach, bauten die Polizisten ihre Geschwindigkeitsmesstechnik auf und stoppten die Schnellfahrer anschließend an einer Kontrollstelle. 11 Autofahrerinnen und Autofahrern überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h nur geringfügig und müssen mit Verwarnungsgeldern bis zu 50 Euro rechnen. Zudem erwischten die Verkehrsexperten einen Raser: der 47-Jährige aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf hatte seinen Pkw auf 152 km/h beschleunigt. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein vierwöchiges Fahrverbot.

Haiger: Unfallflucht auf der "Lohwiese" -

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer auf dem Parkplatz eines Baumarktes an einem schwarzen Audi A 8 zurückließ. Die Limousine stand am Mittwochabend, gegen 19.10 Uhr auf dem Parkplatz. Vermutlich beim Rückwärtsfahren prallte der Gesuchte mit seinem Auto gegen die Front des Audis und beschädigte Stoßstange und Kühlergrill. Die Polizei geht Hinweisen nach, wonach der etwa 50 bis 60 Jahre alter Fahrer eines grauen kastenförmigen SUV mit OE oder OP - Zulassung den Unfallschaden verursacht haben könnte. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Zusammenstoß mit dem schwarzen Audi A 8 beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu dem grauen kastenförmigen SUV oder dessen Fahrer machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Ehringshausen - Greifenthal: Grabschmuck gestohlen -

Unbekannte Metalldiebe schlugen auf dem Greifenthaler Friedhof zu. Die Täter montierten von einem der Grabsteine ein Bronzerelief ab. Den Wert des Reliefs beziffern die Angehörigen auf etwa 400 Euro. Die Reparaturkosten der Schäden am Grabstein können noch nicht beziffert werden. Nach Angaben der Angehörigen befand sich das Relief in der Vorosterwoche noch an dem Grabstein. Am 30.04.2024 (Ostersamstag) war dieses verschwunden. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Ehringshausen: Parkplatzrempler in der "Stegwiese" -

Nach einer Unfallflucht am Donnerstag auf den Stellplätzen vor der Dilltal-Praxis in der Straße "Stegwiese" bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr parkte dort ein weißer 1er BMW. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der flüchtige Unfallfahrer mit seinem Wagen das Heck des BMW und ließ einen rund 1.500 Euro teuren Schaden dort zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Betrunken gegen Schranke -

Auf 2,1 Promille brachte es der Alkoholtest eines BMW-Fahrers gestern Abend auf dem Gelände des Wetzlarer Krankenhauses. Passanten hatten beobachtet, wie der 56-Jährige beim Einfahren auf den dortigen Parkplatz mit seinem Wagen gegen die Schranke geprallt war. Eine Streife der Wetzlarer Polizei kontrollierte den in Wetzlar lebenden Promillefahrer. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeistation und die Sicherstellung seines Führerscheins. Anschließend durfte er die Wache wieder verlassen. Die Schäden an seinem BMW und der Schranke schätzt die Polizei auf mindestens 1.600 Euro.

Guido Rehr, Pressesprecher

