Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dieseldiebe am Werk

Gera (ots)

Gera. Dieseldiebe nahmen zwischen Samstagmittag (13.05.23) und Sonntagmittag (14.05.23) einen in der Zwickauer Straße geparkten Lkw MAN ins Visier. Sie nahmen Manipulationen am Tank des Fahrzeugs vor und entnahmen so mehrere hundert Liter Kraftstoff im niedrigen fünfstelligen Wert. Der Inspektionsdienst Gera (0365/829-0) hat Ermittlungen eingeleitet. Wenn Sie Angaben zum Tatablauf oder den Tätern machen können, wenden Sie sich bitte dorthin. (TL)

