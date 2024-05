Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Aus Proberaum in Seelbach bedient + VW-Pritschenwagen in Volpertshausen geklaut +

Dillenburg (ots)

Herborn-Seelbach: Aus Proberaum bedient -

Mit einer Spielekonsole suchten Einbrecher in der Essenbachstraße das Weite. In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen die Diebe auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes ein Fenster ein und griffen sich von der Fensterbank die Konsole. Den Wert der Beute beziffert die Polizei auf rund 300 Euro. Eine neue Scheibe wird etwa 100 Euro kosten. Zeugen, die die Täter zwischen 22.30 Uhr und 18.00 Uhr in der Essenbachstraße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Hüttenberg-Volpertshausen: Pritschenwagen geklaut -

Nachdem Unbekannte einen weißen VW - Pritschenwagen mitgehen ließen, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Der weißen Transporter parkte zwischen dem 30.04.2024 (Dienstag) und dem gestrigen Dienstag, gegen 19.00 Uhr in der Lottestraße. Die Diebe überwanden die Diebstahlsicherungen und machten sich mit dem etwa 6.000 Euro teuren VW aus dem Staub. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Transporters mit Pritsche nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell