Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: E-Scooter geklaut und abgehauen + Kennzeichen gestohlen + von Straße abgekommen + Zweirad übersehen

Dillenburg (ots)

Herborn: E-Scooter geklaut und abgehauen

Die Polizei ermittelt derzeit in Fällen von unbefugtem Gebrauch von Fahrzeugen und besonders schweren Fall des Diebstahls. Am Samstagmorgen (11.05.2024) hatten sich zwei Jugendliche gegen 09:05 Uhr an der Sammel- und Ladestation für E-Scooter am Bahnhof zu schaffen gemacht. Mit massiver Gewalt rissen sie die gesicherten E-Scooter aus der Halterung heraus und machten sich mit samt der Scooter auf und davon. Durch einen ausgelösten Alarm wurde der E-Scooter Betreiber informiert, der die beiden Langfinger über GPS ortete, die Verfolgung aufnahm und bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten festhielt. Diese nahmen die Diebe in der Burger Hauptstraße vorläufig fest. Die beiden 17- und 18-Jährigen mussten mit zur Herborner Polizeiwache. Dort folgten die polizeilichen Maßnahmen und die Einleitung der Strafverfahren. Die gestohlenen E-Scooter haben einen Wert von 4.000 Euro. Der verursachte Schaden an der Ladestation wird mit 2.500 Euro beziffert.

Wetzlar- Kennzeichen gestohlen

Zwischen 18:00 Uhr am Sonntag (12.05.2024) und 06:30 Uhr am heutigen Montag stahlen Unbekannte beide Kennzeichen von einem VW Crafter. Dieser stand in der Straße "Alte Wache". Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der beiden polnischen Kennzeichen "KNS 4191 S" geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Siegbach: von Straße abgekommen

Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor am Freitagabend (10.05.2024) ein Kradfahrer die Kontrolle über seinen Roller, kam von der Straße ab und verletzte sich. Der 30-Jährige war gegen 17:55 Uhr auf der K53 von Hirzenhain-Bahnhof kommend in Richtung Tringenstein unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Piaggio KG1 und kam trotz einer Vollbremsung nach links von der Straße ab. Dort stürzte der aus dem Landkreis Schweinfurt stammende Mann die abschüssige Böschung hinab und kam inmitten von Sträuchern zum Liegen. Sein Zweirad wurde erheblich beschädigt. Der Unfallschaden beläuft sich auf 5.000 Euro. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten 30-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Schöffengrund-Schwalbach: Zweirad übersehen

Am Donnerstag (09.05.2024), gegen 23:00 Uhr, fuhr ein 16-Jähriger auf seiner 125-er auf der K370 von Schwalbach in Richtung Niederwetz. An der Einmündung zur Straße "In der Maulwies" stand ein Unbekannter, der mit seinem Fahrzeug nach links in Richtung Schwalbach einbiegen wollte. Hierbei übersah er offenbar den Jugendlichen auf seinem Motorrad. Der 16-Jährige versuchte noch auszuweichen, dennoch stieß der Pkw des Unbekannten gegen das Krad. Der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Jugendliche stürzte zu Boden. Er blieb unverletzt, seine Honda CA 125 wurde leicht beschädigt. Der Schaden wird mit 250 Euro beziffert. Ohne sich um den Verunfallten zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Zeugen, die Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer 06441/918-0 zu melden.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell