Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Kontrollen auf der B255 + Unfallflucht in der Dreihäusergasse + VW touchiert

Dillenburg (ots)

Bischoffen-Oberweidbach: Kontrollen auf der B255

Am Sonntag (12.05.2024), zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr, kontrollierten Spezialisten des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill und Marburg-Biedenkopf auf der B255 zwischen dem Aartalsee und der Zollbuche.

Die Polizisten kontrollierten insgesamt 60 Kraftfahrzeuge, davon 29 Motorräder. Erfreulicherweise hielten sich die meisten Verkehrsteilnehmer an die bestehenden Vorschriften des Straßenverkehrs. Insbesondere bei den Motorrädern war die Beanstandungsquote gering. Bei zwei Krädern erlosch aufgrund nicht zugelassener Anbauteile die Betriebserlaubnis. Ein Motorrad hatte abgefahrene Reifen, bei einem weiteren war die Hauptuntersuchung einen Monat überschritten.

Zudem ahndeten die Ordnungshüter Geschwindigkeitsverstöße. An die erlaubten 100 km/h hielten sich 11 Zweiradfahrer und 20 Autofahrer nicht. Auf vier Autofahrer kommt ein Bußgeld von 320 Euro, 2 Punkten im Fahrerlaubnisregister und einem Monat Fahrverbot zu. Sie überschritten die Höchstgeschwindigkeit um 42 - 50 Km/h.

Trauriger Spitzenreiter des Tages war ein Kradfahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis. Er passierte die Messstelle mit 156 km/h. Ihn erwartet ein Bußgeld von 480 Euro, 2 Punkten und einen Monat Fahrverbot.

Herborn: Unfallflucht in der Dreihäusergasse

Ein 46-Jähriger parkte seinen Skoda am 09.05.2024, gegen 09:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Dreihäusergasse. Als er am Montagmorgen (13.05.2024), gegen 06:45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte er einen Schaden an der hinteren linken Fahrzeugseite seines schwarzen Octavias. Offenbar war ein Unbekannter in diesem Zeitraum, in die aufgrund von Baumaßnahmen derzeit als Sackgasse ausgewiesenen Straße gefahren und dort beim Vorbeifahren oder Rangieren gegen den Skoda gestoßen. Ohne sich um den 1.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Herborn unter der Telefonnummer 02772/ 47050 zu melden.

Dietzhölztal-Steinbrücken: VW touchiert

Auf dem Parkplatz einer Metzgerei in der Dillenburger Straße beschädigte ein Unfallfahrer gegen 10:30 Uhr am 07.05.2024 einen VW. Die Besitzerin fuhr mit ihrem grauen Passat aus der Parkbucht. Hinter ihr wartete bereits ein Unbekannter, der in die Parkbucht einfahren wollte. Hierbei streiften sich vermutlich die beiden Fahrzeuge. Die Polizei in Dillenburg sucht nun den Fahrer des unbekannten roten Pkws, der gegen 10:30 Uhr auf den Parkplatz der Metzgerei fuhr und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02771/9070.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell