Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Radschrauben in Dillenburg gelöst + Lasterfahrer mit gesundheitlichen Problemen + Hase in Schwalbach getötet +

Dillenburg (ots)

--

Dillenburg: Schrauben gelöst -

Nachdem Unbekannte am Bahnhof in Dillenburg Radschrauben eines roten Opel Adams gelöst hatten, bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Der Kleinwagen mit Siegener Zulassung parkte am Dienstag zunächst zwischen 05.30 Uhr und 08.15 Uhr in der Straße "Am Güterbahnhof" auf einem Parkplatz direkt neben dem Busbahnhof und anschließend in der Bahnhofstraße auf einem Parkplatz neben dem Bahnhof. In dieser Zeit lockerten Unbekannte die Schrauben des vorderen linken Rades. Während der Fahrt auf der Autobahn in Richtung Siegen bemerkte die Besitzerin ein starkes Vibrieren an diesem Rad, stoppte und rief einen Abschleppdienst. In der Werkstatt fiel die lebensgefährliche Manipulation dann auf. Die Ermittler der Dillenburger Polizei schließen nicht aus, dass die Unbekannten an diesem Tag am Bahnhof an weiteren dort geparkten Fahrzeugen Radschrauben gelöst hatten. Sie suchen weitere Geschädigte und bitten zudem Zeugen, die die Täter am Dienstag an dem roten Opel Adam auf dem Parkplatz in der Straße "Am Güterbahnhof" oder auf dem in der Bahnhofstraße beobachteten, sich unter Tel.: (02771) 9070 zu melden

Ehringshausen: Einbruch scheitert -

Auf Beute aus einem Wohn- und Geschäftshaus hatten es Diebe in der Straße "Fischbachseit" abgesehen. Am Mittwoch, zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr hebelten die Täter an der Terrassentür, schafften es aber nicht in das Haus einzudringen. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar - A 45: Gesundheitliche Probleme / Lkw-Fahrer verunglückt -

Heute Morgen, gegen 09.00 Uhr, meldeten sich gleich mehrere besorgte Verkehrsteilnehmer der Autobahn 45 beim Polizeinotruf. Der Fahrer eines Kleinlasters war ihnen durch seine unsichere und gefährliche Fahrweise aufgefallen. Er fuhr in deutlichen Schlangenlinien und hatte mit seinem Wagen bereits Leitplanken touchiert. Letztlich geriet der Fahrer des Lasters zwischen dem Wetzlarer Kreuz und der Anschlussstelle Wetzlar-Ost nach rechts von der Fahrbahn ab und kam mit seinem Klein-Lkw in Höhe der Ausfahrt eines Parkplatzes im Graben zum Stehen. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung - nach ersten Erkenntnissen hatte der 76-Jährige gesundheitliche Probleme. Die Rettungskräfte brachten den in Wilnsdorf lebenden Mann zu weiteren Untersuchungen ins Wetzlarer Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen barg den Kleinlaster - zudem rückte die Feuerwehr aus, um auslaufende Betriebsflüssigkeiten zu binden. Während der Bergung des Kleinlasters musste der rechte Fahrstreifen sowie der Beschleunigungsstreifen des Parkplatzes gesperrt werden. Angaben zur Schadenshöhe können momentan noch nicht gemacht werden.

Schöffengrund-Schwalbach: Hase getötet - Polizei bittet um Mithilfe -

Der Fall eines toten und eines offensichtlich gestohlenen Hasen beschäftigt derzeit die Wetzlarer Polizei. Am vergangenen Wochenende meldeten sich die Besitzer, die die Tiere in einem Hasengehege in ihrem Garten in der Reiskirchener Straße hielten. Am Samstagabend, gegen 21.00 Uhr waren insgesamt drei Hasen in ihrem Stall eingeschlossen worden. Am nächsten Morgen, gegen 08.45 Uhr lag einer der Hasen tot vor dem Stall, zwei weitere fehlten zunächst. Eines der Tiere entdeckten die Besitzer lebend auf dem Grundstück - von dem Dritten fehlt jede Spur. Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass Unbekannte den Hasenstall öffneten, eines der Tiere töteten und einen Hasen mitnahmen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat in diesem Zusammenhang Personen in der Reiskirchener Straße beobachtet? Wem sind die Täter dort mit einem Hasen aufgefallen? Wer kann sonst Angaben zu den Unbekannten machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell