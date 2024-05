Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Pedelecs geklaut + Schlägerei an Taxistand + Automaten aufgehebelt + Weißer Sprinter gesucht

Wetzlar: Pedelecs geklaut

Zwischen Montag (20.5.), 13 Uhr und Dienstag, 9 Uhr klaute ein Unbekannter zwei Pedelecs in der Hessenstraße. Die Räder der Marke "Bulls" waren an einem Stabmattenzaun in Höhe der Hausnummer 1 angeschlossen. Der Unbekannte durchtrennte Teile des Zauns, um so an die Fahrräder zu gelangen. Im Anschluss transportierte er die verschlossenen Räder mit den Modellbezeichnungen "Copperhead E2" sowie "EVO CX 29" im Wert von etwa 5.500 Euro ab. Möglicherweise nutzte er hierzu ein Fahrzeug.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der beiden Pedelecs machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 entgegen.

Wetzlar: Schlägerei an Taxistand

Eine Person erlitt am Dienstag (21.5.) leichte Verletzungen bei einer Schlägerei am Willy-Brand-Platz. Gegen 11.30 Uhr war der Mann mit einer Personengruppe im Bereich eines Taxistandes in Streit geraten. Es handelte sich bei der Gruppe nach derzeitigen Erkenntnissen um zwei Männer und vier Frauen.

Mindestens einer der Männer schlug dabei auf den 42-Jährigen ein und verletzte ihn dabei am Kopf. Anschließend flüchtete die Gruppe.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180.

Eschenburg: Automaten aufgehebelt

Die Polizei Dillenburg sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Automatenaufbruch in Eschenburg-Eibelshausen geben können. Im Zeitraum zwischen 17.5. und 21.5. machte sich ein Unbekannter an einem Münzautomaten in der Eiershäuser Straße zu schaffen. Er hebelte den Automaten an einer Autowaschanlage auf und nahm diverse Münzen mit.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Dillenburg unter der Telefonnummer 02771-9070 entgegen.

K373/Braunfels: Weißer Sprinter gesucht

Ein Mann aus Braunfels fuhr mit seinem Pritschenwagen am Donnerstag (16.5.) auf der Kreisstraße 373 aus Laufdorf kommend in Richtung Bonbaden. Gegen 11.55 Uhr kam ihm auf der Strecke ein weißer Mercedes Sprinter entgegen. Dieser geriet den Angaben zufolge aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Außenspiegel des Pritschenwagens beschädigt wurde. Der 27-jährige Fahrer erlitt zudem leichte Verletzungen bei dem Unfall. Der beteiligte Sprinter fuhr einfach weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sprinter muss bei dem Unfall ebenfalls, vermutlich am linken Außenspiegel, beschädigt worden sein.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Hinweise zum flüchtigen, weißen Sprinter und dessen unbekannten Fahrer geben?

Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180.

