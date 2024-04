Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Sondereinsatz zum "Car-Friday"

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises hat am vergangenen Karfreitag, 29.03.2024 gezielt Verkehrskontrollen auf stark frequentierten Hauptverkehrsstraßen durchgeführt. Im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion an Karfreitag standen hierbei mögliche Treffpunkte im Fokus, welche aufgrund ihrer Lage und Beschaffenheit zur Zurschaustellung von möglicherweise getunten Fahrzeugen oder für illegale Straßenrennen geeignet sind. Damit einhergehend wurden anlassbezogen Verkehrskontrollen hinsichtlich illegaler Veränderung am Fahrzeug sowie Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Bilanz hierbei lautet: Es wurden 141 Verwarngelder verhängt und 52 Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben. Außerdem wurden 46 Fahrzeuge festgestellt. Herausragend aufgefallen ist ein Verkehrsteilnehmer mit 122 km/h bei erlaubten 70 km/h. Ihn erwarten nun 320 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

