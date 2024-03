Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Frau kam bei Kollision mit einer Bahn ums Leben

Grabow (ots)

Bei einer Kollision mit einer Bahn auf der Strecke zwischen Berlin und Hamburg ist am Samstag bei Grabow eine 73-jährige Frau ums Leben gekommen. Vermutlich ist die 73-Jährige von einem vorbeifahrenden Zug auf offener Strecke erfasst worden, wodurch sie schwerste Verletzungen erlitt, an denen sie unmittelbar verstarb. Der betreffende Lokführer hatte nach bisherigen Erkenntnissen den Vorfall nicht bemerkt und war weitergefahren. Erst der Lokführer eines nachfolgenden Zuges hatte am Nachmittag Kleidung an der Bahnstrecke etwa 1500m von der Ortschaft Grabow in Richtung Ludwigslust festgestellt und die Rettungskräfte informiert. Derzeit liegen keine Erkenntnisse einer strafbaren Handlung vor. Dennoch werden Zeugen gebeten, die Hinweise zur Klärung der genauen Umstände machen können, sich bei der Polizei in Ludwigslust (03874-4110) zu melden.

