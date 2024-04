Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit Personenschaden-Kradfahrer wird leicht verletzt

Sprockhövel (ots)

Am 31.03.2024 gegen 14.14 Uhr befuhr ein 31 jähriger mit seinem Honda die Wittener Straße in Sprockhövel und beabsichtigte nach links Richtung Hiddinghausen abzubiegen. Dabei übersah er einen 66 jähren Kradfahrer, welcher aus dem Kaninchenweg in FR Hiddinghausen fahren wollte. Der Kradfahrer verletzte sich leicht, eine ärztliche Behandlung wurde jedoch nicht benötigt. Beide Fahrzeuge verblieben fahrbereit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell