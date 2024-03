POL-EN: Schwelm - Einbruch in Vereinsheim

Gevelsberg (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 27.03.2024, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 28.03.2024, 07:40 Uhr, brachen unbekannte Täter die Eingangstür zu einer Arztpraxis An der Drehbank auf und entwendeten technisches Gerät aus den Räumlichkeiten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336/9166-2120 Mobil: 0174/6310227 Fax: 02336/9166-2199 E-Mail: ...

