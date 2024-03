POL-EN: Sprockhövel - Einbruch in Einfamilienhaus

Sprockhövel (ots) - Am 28.03.2024 gegen 16.30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich "Silscheder Straße/Hoppe" in Sprockhövel zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 47 Jährige Hyundai Fahrerin wartete verkehrsbedingt an der rotlichtzeigenden Lichtzeichenanlage. Beim Anfahren fuhr sie dem 55 Jährigen, ebenfalls an der Ampel wartenden, Kia Fahrer mit leichter Geschwindigkeit auf. Die 52 Jährige Beifahrerin des 55 ...

