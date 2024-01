Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Simmertal (ots)

Am Montagvormittag kam es auf der B 41 Höhe Simmertal gegen ca. 08:15 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch ein grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fahrmanöver im Bereich des dortigen Verkehrskreisels an der Einmündung der B 421. Hierbei wurden 2 in Richtung Hochstetten-Dhaun fahrende Fahrzeuge noch im Kreisel von einem aus Richtung Bad Kreuznach kommenden silberfarbenen Audi mit MZ-Kennzeichen rechts überholt. Die von diesem Vorgang oder eventuell noch weiteren ähnlich gelagerten Vorfällen betroffenen Personen sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich zeitnah mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der genannte silberne Audi von Bad Kreuznach aus in Richtung Kirn unterwegs.

