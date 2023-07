Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Urlaubszeit ist Einbruchszeit - Ein Einbrecher gefasst

Neuss, Dormagen, Meerbusch, Kaarst, Korschenbroich, Jüchen (ots)

Am vergangenen Wochenende (14.07. bis 16.07.) wurden gleich fünf vollendete Wohnungseinbrüche und zwei Versuche bei der Polizei im Rhein-Kreis Neuss gemeldet. Dabei schienen die Täter im gesamten Kreisgebiet verteilt tätig gewesen zu sein.

In Dormagen wurden zwei Einbruchsfälle zur Anzeige gebracht. Diebe verschafften sich über ein Fenster Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Knechtstedener Straße. Ob sie danach mit oder ohne Beute entkamen, wird derzeit ermittelt. Die Tat wurde am Freitag (14.07.) gegen 07:30 Uhr festgestellt. Aufgrund er Abwesenheit des Bewohners kommt ein Tatzeitraum bis zum 23.06.2023 in Betracht.

In der Zeit vom Montag (10.07.), 00:00 Uhr, bis zum Freitag (14.07.), 17:45 Uhr, hebelten Einbrecher die Wohnungstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Robert-Koch-Straße in Dormagen auf. Die Diebe durchwühlten die Wohnräume und entkamen anschließend unentdeckt. Da auch hier die rechtmäßigen Bewohner nicht anwesend waren, muss noch ermittelt werden, ob die Täter Beute machten.

Die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Schloßstraße in Korschenbroich nutzten Kriminelle aus, um sich über ein Fenster im Erdgeschoss in der Zeit zwischen Donnerstag (13.07.), 12:00 Uhr, bis Freitag (14.07.), 20:30 Uhr, Zutritt zu verschaffen. Auf der Suche nach Beute durchwühlten die Diebe die Wohnräume. Ob sie tatsächlich Beute machten, ist derzeit noch unklar.

Ein ähnliches Bild ergab sich in Meerbusch an der Weidendonkstraße. Auch hier waren die Bewohner eines Einfamilienhauses im Urlaub, sodass Diebe ihre Chance witterten. Sie brachen ein Fenster an der Gartenseite des Hauses auf und drangen so ein. Ob die Einbrecher mit Beute entkamen, ist zurzeit noch unbekannt. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Samstag (15.07.) auf Sonntag (16.07.). Gegen 08:30 Uhr am Sonntagmorgen wurde der Einbruch bemerkt.

Mit Schmuck und Bargeld gelang Dieben nach einem Einbruch in eine Wohnung am Asternweg in Kaarst die Flucht. Hierfür reichten den Täter nach jetzigen Erkenntnissen gerade einmal 15 Minuten, am Sonntag (16.07.), in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:15 Uhr, aus. Zuvor hatten sie die Wohnungstür einer Wohnung des Mehrfamilienhauses aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchwühlt.

Glücklicherweise blieb es für die Bewohner eines Einfamilienhauses am Dinkelweg in Jüchen bei einem Versuch. Einbrecher versuchten hier in der Zeit zwischen Donnerstagmorgen (13.07.), 06:00 Uhr, und Freitagabend (14.07.), 21:25 Uhr, ein Kellerfenster aufzuhebeln. Das Fenster hielt dem Versuch Stand und die Einbrecher ließen von ihrem Vorhaben ab.

Dann war da noch der Fall aus Neuss: Bewohner eines Hauses an der Straße Am Südpark bemerkten am Freitag (14.07.), gegen 09:50 Uhr, Geräusche an der Haustür. Bei der Nachschau auf der Überwachungskamera, sahen die Bewohner, dass sich ein fremder Mann an der Tür zu schaffen machte. Der Hausbewohner öffnete die Tür und der Täter ergriff die Flucht. Nach einer Verfolgungsjagd verlor der 45-jährige Neusser den Dieb aus den Augen. Fahndenden Polizeibeamten gelang es anschließend den Einbrecher, welcher sich im Unterholz abseits eines Weges versteckte, zu stellen. Zur weiteren Sachverhaltsprüfung wurde der Dieb, ein 39-jähriger Bonner, zur Polizeiwache verbracht. Im Anschluss wurden diverse Tatmittel unter anderem ein sogenannter Jammer aufgefunden. Die Gegenstände hatte der Täter zuvor bei der Flucht weggeworfen. Der mitgeführte Fahrzeugschlüssel führte die Ermittler zum Pkw des Täters. Auch hier wurden weitere mögliche Tatwerkzeuge aufgefunden.

Alle beweiswichtigen Gegenstände sowie der Pkw wurden sichergestellt.

Der Beschuldigte wurde nach Prüfung der Haftgründe vorerst entlassen, ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Das Kriminalkommissariat 14 übernahm die Ermittlungen. Es werden Zeugen gesucht: Wer sachdienliche Angaben machen, wird gebeten sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Wie Sie sich bestmöglich gegen Einbrüche schützen und weitere Informationen finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

