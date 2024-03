POL-EN: Verkehrsunfall mit Fußgänger

Gevelsberg (ots) - Am Freitag, 28.03.2024, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr, drang ein unbekannter Täter, vermutlich durch die offenstehende Kellertür, in ein Einfamilienhaus, in der Nordstraße ein, während die Bewohnerin im Garten arbeitete. Entwendet wurden Schlüssel zum Haus. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336/9166-2120 Mobil: ...

