POL-LDK: + Im Kalteichering in Firma eingebrochen + Zelt und Rucksäcke in Fleisbach erbeutet + Siebener ist Ersatzteillager + Umfangreiche Ermittlungen nach Flucht bei Leun + Mehrere Unfallfluchten +

Dillenburg (ots)

Haiger - Kalteiche: In Baufirma eingestiegen -

Ungebetene Gäste suchten in der Nacht von Montag auf Dienstag im Kalteichering die Büros einer Baufirma auf. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, entriegelten das Fenster und kletterten ins Gebäude. Anschließend durchwühlten sie die Büros. Ihnen fielen einige wenige Euro Bargeld in die Hände. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Sinn - Fleisbach: Zelt und Rucksäcke erbeutet -

Eine Lagerhalle in der Edinger Straße rückte in den vergangenen Tagen in den Fokus unbekannter Diebe. Die Täter brachen das Schloss der Lagerhalle auf und ließen mehrere Rucksäcke sowie ein Zelt mitgehen. Der Gesamtwert der Beute kann noch nicht beziffert werden. Für ein neues Schloss werden etwa 100 Euro fällig. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen zwischen Donnerstag vergangener Woche und dem gestrigen Dienstag an der Lagerhalle Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Polizeistation in Herborn in Verbindung zu setzen.

Ehringshausen: Siebener BMW aufgebrochen -

In der Nacht von Montag auf Dienstag vergriffen sich in der Industriestraße Diebe an einem dort geparkten BMW. Die Limousine parkte zwischen 22.30 Uhr und 01.05 Uhr auf dem Gelände eines Kfz-Handels. Die Täter schlugen eine Scheibe des BMW ein und montierten die fest eingebaute Navigations- und Multimediaeinheit, das Display des Klimaanlage, den Tacho sowie die Mittelkonsole aus. Zudem rissen sie Armaturen, Lautsprecher, Lenkrad, Fenster und Dachholmen heraus. Den Wert des erbeuteten Interieurs liegt bei mindestens 5.000 Euro. Die durch den Ausbau entstandenen Sachschäden summieren sich auf weitere 5.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Leun: In Leitplanke gekracht und geflohen -

Ein Unfall am Ortseingang von Leun zog gestern Abend umfangreiche Ermittlungen der Wetzlarer Polizei nach sich. Gegen 21.35 Uhr alarmierten Unfallzeugen die Polizei. Der Fahrer eines Peugeots war vom Kreisverkehr an der B 49 kommend in Richtung Leun gefahren und hatte aus bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Peugeot prallte gegen die Leitplanke und kam völlig demoliert zum Stehen. Die drei Insassen liefen anschließend in Richtung Leun davon. Die an dem Franzosen angebrachten Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet worden. Umfangreiche Ermittlungen führten zu einem 45-jährigen Mann. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass er den Unfallwagen gesteuert hatte. Polizisten nahmen den in Bischoffen lebenden Tatverdächtige noch in der Nacht fest. Da er offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den Bischoffener liegen zwei Haftbefehle wegen nicht bezahlter Geldstrafen in Höhe von knapp 1.700 Euro vor. Zudem besteht der Verdacht, dass er momentan nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auf den 45-Jährigen kommen nun weitere Verfahren unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis, Verkehrsunfallflucht, Urkundenfälschung sowie wegen zulassungsrechtlicher Verstöße zu. Der Peugeot hat nur noch Schrottwert. Die Feuerwehr rückte aus, um den Peugeot aus der Leitplanke zu befreien. Die Schäden an der Leitplanke können derzeit noch nicht beziffert werden.

Nach Verkehrsunfallfluchten in Dorlar, Werdorf, Aßlar und bei Leun sucht die Polizei nach den flüchtigen Unfallfahrern. Die Ermittler der Polizeistation in Wetzlar bitten Zeugen, die Angaben zu den Unfallfahrern oder dessen Fahrzeugen machen können, sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

Lahnau-Dorlar: Im Akazienweg ließ ein flüchtiger Unfallfahrer einen rund 2.500 Euro teuren Schaden an einem dort geparkten VW-Bus zurück. Der orangefarbene Bulli stand am 21.05.2024, gegen 15.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 11. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein Laster den Bus und ließ einen Schaden auf der Fahrerseite zurück.

Leun: Verlorener Putz beschädigte auf der Landstraße zwischen Leun und Niederbiel einen braunen Dacia Duster. Der Fahrer des Dacias war am 23.05.2024 (Donnerstag), gegen 12.30 Uhr in Richtung Niederbiel unterwegs. In einer Kurve kam ihm ein grauer Pritschenwagen entgegen, von dessen Ladefläche der Putz auf den Dacia fiel. Die Reparatur des Lackschadens wird mindestens 1.500 Euro kosten. Weitere Angaben zu dem Pritschenwagen oder dessen Fahrer können momentan nicht gemacht werden.

Aßlar-Werdorf: In der Grabenstraße erwischte es einen Grundstückbesitzer. Der stellte am Donnerstagabend, gegen 21.30 Uhr einen frischen Schaden an seinem Zaun fest. Offensichtlich war ein Fahrzeugführer mit seinem Wagen gegen diesen gestoßen und hatte einen Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro zurückgelassen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich der Unfall zwischen 19.00 Uhr und 21.30 Uhr ereignete.

Aßlar: Nach einem roten Porsche Cabriolet mit schwarzem Verdeck fahndet die Wetzlarer Polizei nach einer Unfallflucht am Montag, gegen 18.15 Uhr, am Kreisverkehr der Berliner Straße. Der Fahrer hatte beim Verlassen des Kreisels in Richtung Dillfeld offensichtlich die Kontrolle über den Porsche verloren, ein Verkehrsschild überfahren und war anschließend im Straßengraben gelandet. Zeugen beobachteten, wie der Porsche von Helfern des Fahrers mit einem Abschleppseil aus dem Graben gezogen wurde. Bis zum Eintreffen einer Funkstreife, war der Unfallfahrer mit seinem Cabrio bereits verschwunden. Die Ermittler der Wetzlarer Polizei erbitten insbesondere Hinweise zu einem roten Porsche Cabriolet mit schwarzem Verdeck, das einen frischen Unfallschaden aufweist.

