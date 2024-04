Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schläge und Tritte im Café

Kierspe (ots)

In der Nacht zum Samstag ist es im Außenbereich eines Cafés an der Kölner Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in dessen Folge mehrere Personen verletzt wurden. Ein Mann und eine Frau meldeten der Polizei den Vorfall am Dienstag und erstatteten Anzeige. Nach ihren Aussagen wurden sie von einem jüngeren Mann beschimpft und beleidigt und dann von ihm und einem weiteren Mann mit Fäusten und Tritten angegriffen. Dabei stand eine größere Gruppe um die am Boden liegenden Personen herum. Am nächsten Morgen suchten sie ein Krankenhaus auf, um ihre Verletzungen behandeln zu lassen. Bei den Gegnern soll es sich italienisch-stämmige Männer - vermutlich Vater und Sohn - handeln. Die Polizei in Meinerzhagen bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon 02354/9199-0. (cris)

