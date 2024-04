Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gullideckel gestohlen - Hauswände beschmiert

Menden (ots)

Ein Schrottsammler hat am Wochenende möglicherweise auf der Baustelle an der Halinger Dorfstraße zugegriffen und Gulli- und Schachtdeckel gestohlen. Das Bauunternehmen informierte am Dienstag die Polizei. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein Schrottsammler auf das Baustellengelände fuhr. Die Sammler behaupteten, sie hätten die Erlaubnis, Gegenstände von der Baustelle mitzunehmen. Später bemerkten die Mitarbeiter, dass zwei Gullidecken und ein Schachtdeckel gestohlen wurden. Die Gullideckel waren bereits verbaut.

In den vergangenen Tagen wurden mehrmals (Haus-)Wände an der Kaiserstraße mit Farbe beschmiert. Die erste Sachbeschädigung wurde am 18. April festgestellt. Eine weitere Sachbeschädigung muss in der Nacht zum Dienstag stattgefunden haben. (cris)

