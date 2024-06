Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Plakate beschmiert + Lagercontainer abgebrannt + Räder geklaut

Dillenburg (ots)

Dietzhölztal-Steinbrücken: Plakate beschmiert

Mehrere Wahlplakate haben Unbekannte in der Dillenburger Straße besprüht. Zwischen Freitag (07.06.2024), 17:10 Uhr und Samstag (08.06.2024), 05:45 Uhr schmierten die Vandalen unter anderem SS-Runen und Hakenkreuze an die Plakate verschiedener Parteien. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter der Telefonnummer 02771/9070.

Lahnau-Waldgirmes- Lagercontainer abgebrannt

Die Wetzlarer Kriminalpolizei ermittelt derzeit in einem Fall der Brandstiftung. Unbekannte hatten vermutlich am Samstag (08.06.2024) einen Lagercontainer aus Holz am Geraberger Platz in Brand gesetzt. Gegen 02:30 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Wagen in Vollbrand. Sie brachten diesen unter Kontrolle und löschten das Feuer. Der Sachschaden wird mit 3.000 Euro beziffert. Zeugen, die in der Nacht zu Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer 06441/918-0 in Verbindung zu setzen. 0647638

Solms-Burgsolms: Räder geklaut

Am Samstag (08.06.2024) stahlen Diebe aus einem Carport in der Mainbachstraße Räder. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Zwischen 07:00 Uhr und 18:50 Uhr begaben sich die Langfinger auf das freizugängliche Grundstück und stahlen die acht Winterreifen auf Alufelgen. Hinweise zu den Dieben erbittet die Polizeistation Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/918-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell