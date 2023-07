Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wem gehört dieses Mountainbike?

Bild-Infos

Download

Kaarst (ots)

Ein 34-jähriger Neusser suchte am Samstag (24.06.) die Polizeiwache Kaarst auf, um ein Fahrrad in Verwahrung zu geben. Der Mann gab an, dass er das Mountainbike vor circa vier Wochen an der Haltestelle Kaarst Mitte / Holzbüttgen in einem Gebüsch gefunden habe. Seitdem benutze er das Rad täglich. In letzter Zeit wurde er mehrfach von Jugendlichen angesprochen, dass dieses einem anderen Jugendlichen gehören würde. Das Fahrrad wurde nun zur Eigentumssicherung auf der Wache Kaarst sichergestellt.

Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Bulls (Model Feli) in der Farbe blau (siehe Foto). Es hat Scheibenbremsen, 27,5 Zoll und eine 24-Gang-Schaltung.

Die Polizei sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer.

Zeugen, die ihr Fahrrad wiedererkennen oder die Hinweise auf den Eigentümer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 23 in Kaarst zu melden.

Die Polizei rät: Lassen Sie Ihr Fahrrad bei einer Polizeiwache kostenlos codieren. Die Beamten haben die Möglichkeit, Fahrräder individuell zu kennzeichnen, sodass sie im Fall eines Diebstahls oder des Auffindens besser zugeordnet werden können. Eine Codierung kann von den Polizisten vor Ort überprüft und der rechtmäßige Eigentümer so ermittelt werden. Zudem soll die Codierung mögliche Diebe abschrecken, denn die Wahrscheinlichkeit, anhand der individuellen Kennzeichnung überführt zu werden, ist groß. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/fahrrad-codier-termine-im-rhein-kreis-neuss.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell