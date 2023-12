Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hasede - Diebstahl von Katalysatoren

Hildesheim (ots)

Hasede, Hannoversche Straße (Sti). In dem Zeitraum vom 30.11.2023 bis zum 01.12.2023 ist es in der Hannoverschen Straße in Hasede zu einem Einbruch in eine Werkstatt gekommen. Bislang unbekannte Täter haben sich Zugang zu der Lagerhalle der Werkstatt verschafft und anschließend mehrere Katalysatoren entwendet. Aufgrund der Anzahl der entwendeten Katalysatoren kann davon ausgegangen werden, dass der oder die Täter ein größeres Transportfahrzeug für die Tat genutzt haben. Hinweise zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Personen bzw. Fahrzeugen nimmt die Polizei in Sarstedt entgegen. Tel. 05066 / 985-0.

