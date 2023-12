POL-HI: Mehrere Autos beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots) - Holle, OT Hackenstedt (bub) - Am 01.12.2023, im Zeitraum zwischen 14:20 Uhr und 19:50 Uhr, ist es in der Straße Am Borbach zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte womöglich beim Rangieren im Bereich Am Borbach / Schäferberg einen ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellten Pkw Audi Q3. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt ...

