POL-WOB: Einbruch in Seniorenheim - Täter flüchtet mit entwendetem Tresor und Rollstuhl

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Antonius-Holling-Weg

20.01.2024, 18.00 Uhr bis 21.01.2024, 02.30 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstagabend, 20.01.2024, bis Sonntagmorgen, 21.01.2024, in ein Seniorenheim im Antonius-Holling-Weg in Wolfsburg ein und entwendete einen Tresor. Für den Transport nutzte er einen vorgefundenen Rollstuhl.

Am 21.01.2024, gegen 08.30 Uhr, stellte eine Mitarbeiterin des Seniorenzentrums im Antonius-Holling-Weg einen Einbruch fest. Wie die Täter in das Gebäude gelangten ist derzeit nicht bekannt. In dem Gebäude verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Büro und entwendeten einen dort befindlichen Tresor. Um den Tresor besser transportieren zu können, nutzten die Täter einen im Foyer stehenden Rollstuhl und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Am frühen Sonntagmorgen, 21.01.2024, gegen 02.30 Uhr, bemerkte eine Zeugin einen jungen Mann an der Unterführung VW-Bad / Sportakademie, der versuchte, einen Rollstuhl mit einem Tresor hinauf zur Straße Berliner Ring zu schieben. Als die Zeugin den Unbekannten ansprach flüchtete dieser in Richtung Großer Schillerteich. Daraufhin verständigte die Zeugin die Polizei. Die Beamten stellten den Tresor und den Rollstuhl sicher, konnten beide Gegenstände zu dem Zeitpunkt jedoch noch nicht zuordnen.

Erst im weiteren Verlauf des Tages stellte sich heraus, dass die Gegenstände aus dem Einbruch in das Seniorenzentrum im Antonius-Holling-Weg stammten.

Da es schon sehr auffällig ist, einen Rollstuhl mit einem Gegenstand in der Nacht durch die Innenstadt zu schieben, hoffen die Ermittler darauf, dass dies nicht unbemerkt blieb. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

