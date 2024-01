POL-WOB: Versuchtes Tötungsdelikt - Mann sticht auf 33-jährige Ex-Partnerin ein

Helmstedt (ots) - Helmstedt, Vorsfelder Straße 29.01.2024, 23.05 Uhr Unbekannte Täter brachen am Montagabend in einen Kiosk in der Vorsfelder Straße in Helmstedt ein. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Am späten Montagabend verständigte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie an einem Kiosk in der Vorsfelder Straße eine Alarmauslösung ...

mehr