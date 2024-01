POL-WOB: Pkw-Fahrer mit 1,43 Promille unterwegs - Fahrzeug nicht zugelassen

Königslutter (ots) - Königslutter, Ochsendorf, Im Hasenwinkel 27.01.2024, 17.15 Uhr bis 21.00 Uhr Unbekannte Täter brachen am Samstagabend in ein Wohnhaus in der Straße Im Hasenwinkel in Königslutter- Ochsendorf ein und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Die Eigentümer des Einfamilienhauses in der Straße Im Hasenwinkel verließen ihr Haus am frühen Samstagabend. Als sie gegen 21.00 Uhr zurückkehrten, mussten sie ...

