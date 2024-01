Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tageswohnungseinbruch - Täter entwenden Schmuckstücke

Königslutter (ots)

Königslutter, Ochsendorf, Im Hasenwinkel 27.01.2024, 17.15 Uhr bis 21.00 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Samstagabend in ein Wohnhaus in der Straße Im Hasenwinkel in Königslutter- Ochsendorf ein und entwendeten mehrere Schmuckstücke.

Die Eigentümer des Einfamilienhauses in der Straße Im Hasenwinkel verließen ihr Haus am frühen Samstagabend. Als sie gegen 21.00 Uhr zurückkehrten, mussten sie zu ihrem Schrecken feststellen, dass unbekannte Täter die Abwesenheit ausgenutzt hatten und in ihr Eigenheim eingebrochen waren.

Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die unbekannten Täter über die Terrassentür Zutritt in das Haus und durchsuchten die Räume nach sich lohnendem Diebesgut. Mit aufgefundenem Schmuck gelang den Einbrechern die Flucht.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben könne, wenden sich bitte an das 2. Fachkommissariat in Wolfsburg der Telefonnummer 05361/46460.

