Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Einbruch in Kiosk - Alarmanlage verschreckt unbekannte Täter

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Vorsfelder Straße

29.01.2024, 23.05 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Montagabend in einen Kiosk in der Vorsfelder Straße in Helmstedt ein. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts.

Am späten Montagabend verständigte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie an einem Kiosk in der Vorsfelder Straße eine Alarmauslösung wahrgenommen hatte. Die umgehend vor Ort erschienenen Polizeibeamten stellten Einbruchspuren an einem rückwärtigen Fenster des Kiosk fest. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Alarmanlage beim Betreten der Räume auslöste und den oder die Täter daraufhin fluchtartig das Objekt verließen und von ihrer weiteren Tatausführung absahen.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeugen geben können, wenden sich bitte an die Wache des Polizeikommissariates in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/5210.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell