POL-OL: Erneut massive Geschwindigkeitsverstöße in der Oldenburger Innenstadt

Oldenburg (ots) - Am gestrigen Samstag, den 6. Juli 2024, wurde die Scheibe eines in der Straße "Alte Weide" abgeparkten Mazda eingeschlagen. Dem bislang unbekannten Täter gelang es auf diese Weise, sich Zugang zum Fahrzeuginneren zu verschaffen und hieraus eine Geldbörse zu entwenden. Die Westersteder Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der Zeit von 16 bis 24 Uhr ...

