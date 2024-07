Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Fahrzeugführerin bei schwerem Verkehrsunfall in PKW eingeklemmt++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zu Sonntag ist es gegen 00:05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Jade befuhr die L820 in Richtung Spohle. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wollte sie eine vor sich fahrende Fahrzeugkolonne überholen. Hierbei touchierte die alleinige Fahrzeuginsassin das letzte Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei stieß sie frontal gegen einen Baum und wurde dadurch in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die 19-jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Weitere Erkenntnisse liegen derzeit nicht vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell