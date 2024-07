Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede: Warnhinweis der Polizei nach Kfz-Aufbruch +++

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Samstag, den 6. Juli 2024, wurde die Scheibe eines in der Straße "Alte Weide" abgeparkten Mazda eingeschlagen. Dem bislang unbekannten Täter gelang es auf diese Weise, sich Zugang zum Fahrzeuginneren zu verschaffen und hieraus eine Geldbörse zu entwenden.

Die Westersteder Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der Zeit von 16 bis 24 Uhr verdächtige Feststellungen im Wohngebiet "Alte Weide / Lindenallee / Weshorn / Moosbroksweg" gemacht haben und bittet um Kontaktaufnahme unter 04488-8330.

In den letzten Tagen kam es vermehrt zu Eigentumsdelikten rund um abgeparkte Fahrzeuge. Daher werden Fahrzeugnutzer/innen eindringlich gebeten, selbst bei nur kurzzeitigen Abwesenheiten, ihr Auto gegen unberechtigten Zugang zu verschließen. Zudem sollten Wertgegenstände stets vor den Blicken Außenstehender geschützt werden. Offen im Fahrzeug liegende Geldbörsen, Handys, Kameras, Handtaschen etc. sind für Diebe eine "Einladung" und können binnen weniger Augenblicke entwendet werden. Neben dem Schaden der entwendeten Gegenstände bleibt in der Regel dann auch noch ein beschädigtes Fahrzeug zurück. Denken Sie daher immer daran, Ihr Eigentum zu schützen!

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell