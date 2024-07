Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten in Gütersloh-Avenwedde

Gütersloh (ots)

Gütersloh (UK): Am Dienstagnachmittag um 16:24 h befuhr ein 58-jähriger Porsche - Fahrer (allein im PKW) die Avenwedder Str in Fahrtrichtung Friedrichsdorf und beabsichtigte mit Erreichen der Kreuzung zur Osnabrücker Landstraße nach links in diese mit Fahrtrichtung Isselhorst abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 74-Jähriger zusammen mit einem Beifahrer mit einem Mercedes die Osnabrücker Landstraße und beabsichtigte an der Kreuzung zur Avenwedder Str geradeaus Rtg Spexarder Str die Avenwedder Straße zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß dieser beiden PKW. Der Mercedes wurde abgewiesen und touchierte sodann einen auf der Avenwedder Straße in FR Friedrichsdorf fahrenden 63-Jährigen in einem BMW; er befand sich allein im PKW. Bei diesen Zusammenstößen wurden der Fahrer des BMW und die beiden Insassen des Mercedes leicht verletzt und durch hinzugerufene Rettungskräfte versorgt und dann entlassen. Die beteiligten PKW Mercedes und BMW waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt. Der Porsche verblieb fahrbereit. Hinsichtlich der Unfallursache liegen derzeit keine detaillierten Erkenntnisse vor; Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Gütersloh (05241-869-0) in Verbindung zu setzen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000EUR. Die Unfallstelle wurde durch Polizeibeamte kurzfristig komplett gesperrt und dann sporadisch für den fließenden Verkehr geöffnet; es entstanden in alle Fahrtrichtungen Rückstaus.

