Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Autowaschanlage

Emsdetten (ots)

An der Hollefeldstraße sind unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag (16.05.), 21.00 Uhr auf Freitag (17.05.), 11.30 Uhr in einen Lagerraum einer Autowaschanlage eingebrochen. Sie hebelten die Tür zu dem Lagerraum auf und entwendeten daraus einen Hochdruckreiniger, eine Nietmaschine, sowie Bargeld in dreistelliger Höhe. Die Polizei in Emsdetten hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu Tätern geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Emsdetten zu melden, Telefon 02572/93064415.

