Steinfurt (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochabend (15.05.) gegen 18.50 Uhr in Veltrup gekommen. Ein 30-Jähriger und eine 33-Jährige fuhren mit ihren Rennrädern auf der Straße Haardamm von der Horstmarer Straße kommend in Richtung Leerer Straße. In Höhe der Anschrift Veltrup 10 kam ...

